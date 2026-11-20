كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن تفاصيل حديثه مع والده أحمد شوبير بشأن تصديه لركلة جزاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن والده كان فخورًا بما قدمه الفريق، لكنه لم يتوقع نجاح نجله في التصدي لتسديدة الأسطورة الأرجنتينية.

وقال شوبير، في حواره مع مجلة «GQ Middle East»: «بعد نحو شهر من المباراة، سألت والدي عن ركلة الجزاء، كان فخورًا جدًا بي وبالفريق وبما حققناه».

وأضاف: «حين سألته إن كان يتوقع أن أتصدى لها، كان صريحًا وقال: لا، إنه ميسي، توقعت أن يسجل، فقلت له: يا أبي، من المفترض أن تدعمني! فرد: أنا أدعمك، لكنه ميسي».

وكشف حارس الأهلي عن عدم وجود أي حديث بينه وبين ميسي عقب التصدي لركلة الجزاء، قائلًا: «لم يدر أي حديث بيني وبين ميسي بعد ركلة الجزاء، واصلنا المباراة فحسب».