كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن الأسباب المتعددة التي قد تؤدي إلى الشعور بعدم الاتزان، موضحًا أن هذه الحالة لا ترتبط بالضرورة بوجود التهاب في العصب الثامن، وإنما قد تنتج عن خلل في عدد من الأعضاء والأجزاء المسؤولة عن الحفاظ على توازن الجسم.

وأوضح حسام موافي، خلال حديثه ببرنامج «رب زدني علمًا»، أن العصب الثامن يُعد أحد العناصر المهمة في منظومة الاتزان، لكنه ليس المسؤول الوحيد عن هذه الوظيفة، مشيرًا إلى أن عملية التوازن تعتمد على منظومة معقدة تشارك فيها الأذن الداخلية والأذن الوسطى، إلى جانب أجزاء من المخ.

وأشار إلى الدور المهم الذي يؤديه المخيخ في الحفاظ على توازن الجسم وتنسيق الحركات، موضحًا أن تعرضه للتلف قد يؤثر في قدرة الشخص على التحكم في حركاته بدقة، مثل صعوبة لمس الأنف بالإصبع عند إغلاق العينين.

ونصح بضرورة استشارة أستاذ متخصص في الأمراض العصبية عند الشعور بعدم الاتزان، محذرًا من افتراض أن السبب يرجع دائمًا إلى التهاب العصب الثامن، لافتًا إلى أن انخفاض مستوى الصوديوم في الدم قد يكون أحد الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى هذه المشكلة، ما يستدعي تحديد السبب الحقيقي من خلال التشخيص الطبي.