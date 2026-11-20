كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور- مدعوم بصور ومقطع فيديو- تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائمة على النشر بقيام أنجال خالها وآخر، بالتعدي على والدتها، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالسب والضرب وسحلها أرضًا، ما أسفر عن إصابتها بالمنوفية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 1 أكتوبر الماضي، تبلغ لمركز شرطة الباجور بالمنوفية من والدة القائمة على النشر، ربة منزل، مصابة بكسر بالساق اليمنى، بتضررها من 4 أشخاص وسيدة؛ لقيامهم بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها المشار إليها، على خلفية خلافات بينهم حول الميراث.

وأمكن ضبط المشكو في حقهم، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وبمواجهتهم؛ نفوا ما نُسب إليهم، وأضافوا أن الإصابات المشار إليها قديمة، وأقروا بوجود الخلافات ذاتها.

وبسؤال القائمة على النشر، المقيمة بدائرة المركز؛ أقرت باختلاق الادعاء «نكايةً في المشكو في حقهم»، واتُخذت الإجراءات القانونية.