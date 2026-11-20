أحبطت الشرطة الفرنسية محاولة لإحداث انفجار داخل محطة وقود بمدينة سواسون، التابعة لإقليم أيسن شمالي فرنسا، بعد ضبط رجل أثناء فتح عدد من أسطوانات الغاز الموجودة بالمحطة، وبحوزته أداة يُشتبه في أنها قداحة وسيجارة مشتعلة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من السيطرة عليه وتوقيفه.

وذكرت المدعية العامة في سواسون، لوريدين أورتيونو - في بيان اليوم الجمعة - أن الشرطة تلقت بلاغاً بعد الساعة الرابعة صباحاً بقليل من أحد سكان المنطقة، أفاد بملاحظته رجلاً يقوم بفك أغطية أسطوانات الغاز الموجودة داخل محطة الوقود بشارع فيلنوف بالمدينة.

وأضافت أن عناصر الشرطة، فور وصولهم إلى موقع الحادث، عثروا على المشتبه به أمام وحدة تخزين أسطوانات الغاز، وهو يفك أغطيتها ويحمل في يده ما بدا أنه قداحة، إلى جانب سيجارة مشتعلة.

وأوضحت أن الرجل، فور ملاحظته وصول الشرطة، سارع إلى فك أغطية عدد آخر من الأسطوانات وفتح صماماتها، ما دفع عناصر الأمن إلى السيطرة عليه وتوقيفه، مع الإسراع بإعادة إغلاق أسطوانات الغاز، قبل أن يتمكن من إشعالها.

وأشارت المدعية العامة إلى أن المشتبه به لم يسبق إدانته قضائياً، كما أنه غير معروف لدى أجهزة الاستخبارات الإقليمية، موضحة أنه يخضع لإجراء وصاية قانونية، وكان قد غادر مستشفى للأمراض النفسية في 20 أغسطس الماضي.

وأضافت أن المشتبه به وُضع قيد الحراسة النظرية بتهمتي «محاولة التدمير باستخدام وسائل خطرة» و«الإشادة بالإرهاب».

وأفادت المدعية العامة بأنه تم إخطار النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالواقعة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة تحت إشراف نيابة سواسون.