أعلن الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار على متن ناقلة نفط في محيط مضيق هرمز، إثر اصطدامها بلغم بحري، في تطور جديد يعكس تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن البحرية التابعة للحرس الثوري، أن الناقلة تعرضت للانفجار بعد اصطدامها بلغم بحري أثناء عبورها أحد المسارات البحرية التي تصفها طهران بأنها غير مسموح باستخدامها، مشيرة إلى أن الحادث يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها القوات الإيرانية لمراقبة حركة السفن في المضيق.

وتأتي هذه الأنباء في سياق سلسلة من الحوادث البحرية التي شهدها مضيق هرمز خلال نوفمبر الجاري، إذ نقلت وكالة «رويترز» في 14 نوفمبر عن البحرية الإيرانية أن ثلاث ناقلات نفط اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام بحرية، فيما قالت البحرية التابعة للحرس الثوري إن ناقلتين حاولتا استخدام مسار محظور قبل تعرضهما للانفجار والاشتعال.

وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من الرواية الإيرانية بشأن تلك الحوادث، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن هويات الناقلات أو الأضرار التي لحقت بها.



ويكتسب الحادث أهمية خاصة في ظل استمرار التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة به عاملًا مؤثرًا في أسواق الطاقة الدولية.

وفي تطور منفصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في 20 نوفمبر، تلقي بلاغ عن تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول أثناء مغادرتها المضيق قبالة سواحل عمان، مع اندلاع حريق على متنها، دون تسجيل إصابات وفق المعلومات الأولية، وفقا لرويترز.