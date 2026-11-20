التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، والنائب عبد الحكم جبالي عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة، بحضور مصطفى محمد مدير الاتصال السياسي بالمحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع النواب؛ لبحث عددٍ من الملفات التي تمس احتياجات المواطنين ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية.

وناقشت المحافظ مع النواب عددًا من المطالب والمقترحات المقدمة من المواطنين بالمراكز، موجهةً بسرعة دراسة الحالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين، كما استعرضت موقف عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة لدفع جهود التنمية بكافة مراكز المحافظة.