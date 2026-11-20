نفذت مديرية الشؤون الصحية بقنا، قافلة طبية بقرية سمهود التابعة لإدارة أبوتشت الصحية، والتي قدمت خدمات الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان لقرابة 468 مواطنًا، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرية والمناطق المحيطة بها.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة شملت الكشف على 168 حالة بعيادة الباطنة، و182 حالة أطفال، و39 حالة بعيادة النساء، و31 حالة بتنظيم الأسرة، و48 حالة بعيادة الأسنان.

وأشارت الدكتورة رضا بخيت، مدير إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، إلى أن القافلة قدمت عددًا من الخدمات الطبية المساعدة، تضمنت إجراء 40 تحليلًا بمعمل الدم، ,35 تحليلًا بمعمل الطفيليات، وإجراء الفحص المبكر لـ 72 مواطنًا.

وأوضحت بخيت، بأن القافلة تضمنت تنظيم ندوات للتوعية الصحية استفاد منها أكثر من 49 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها المبادرات الرئاسية، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والنظافة العامة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، وتعزيز الممارسات الصحية السليمة، والوقاية من الأمراض، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الطبية المجانية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة متابعة تسيير القوافل الطبية بشكل دوري ومجاني بمختلف قرى ونجوع المحافظة، وتوحيد جهود التوعية الصحية لتحقيق الاستفادة المثلى للمواطنين، في إطار حرص الدولة على توفير الخدمات الصحية والعلاجية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.