أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، تحقيق الجامعة إنجازًا أكاديميًا جديدًا يعكس تنامي الحضور الدولي للبحث العلمي متعدد التخصصات داخل المؤسسات الجامعية المصرية، بعدما واصلت ترسيخ مكانتها في إصدار عام 2027 من تصنيف التايمز للعلوم البينية (Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings - ISR)، الصادر بالشراكة مع مؤسسة Schmidt Science Fellows، حيث جاءت في الفئة (201–250) عالميًا من بين 1,058 جامعة مُصنفة، واحتلت المرتبة الثامنة (مكرر) محليًا من بين 37 جامعة مصرية أدرجها التصنيف.

وأوضح رئيس الجامعة، ان نسخة عام 2027 شهدت مشاركة دولية واسعة شملت 1,058 جامعة على مستوى العالم، من بينها 37 جامعة مصرية، حيث أدرجت 7 جامعات مصرية ضمن قائمة أفضل 200 جامعة عالميًا، فيما جاءت جامعة بني سويف مباشرة ضمن الفئة (201–250) عالميًا لتحجز المرتبة الثامنة (مكرر) على مستوى مصر، مؤكدةً مكانتها المتقدمة بين الجامعات المصرية في مجالات البحث البيني.

واضاف ان التصنيف أبرز تفوق الجامعة في محور «العمليات» الذي يعكس نضج السياسات والآليات الداعمة للأبحاث البينية وتكامل البيانات، حيث سجلت 50.0 نقطة، وهو الأعلى في فئتها محليًا، متفوقة على عدد من الجامعات المصرية المشاركة في التصنيف.

ونوه انه وفق منهجية التصنيف التي تقيس الأداء عبر المدخلات (19%) والعمليات (16%) والمخرجات (65%)، حققت جامعة بني سويف درجة كلية تراوحت بين 47.7 و51.0. وسجلت الجامعة 38.2 نقطة في محور المدخلات، متقدمة على الجامعة الأمريكية والزقازيق وسوهاج، وبفارق طفيف جدًا عن القاهرة، بما يعكس فاعلية توجيه الموارد ودعم ملفات البحث البيني.

واشارت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة إلى ان الجامعة حققت 54.8 نقطة في محور المخرجات، متفوقة على سوهاج وقناة السويس في المحور الأعلى وزنًا، بما عزز موقعها في المرتبة الثامنة محليًا وسط اتساع قاعدة المنافسة العالمية. وتُعد العمليات الأدلة المؤسسية والتنظيمية التي تؤكد وجود تخصصات متكاملة وهياكل إدارية تخدم الأبحاث البينية وتيسر التعاون بين الأقسام العلمية، بينما تعكس المدخلات حجم التمويل والموارد الموجهة لدعم هذا النوع من البحوث، وتجسد المخرجات الحصاد العلمي الفعلي من حيث غزارة النشر الدولي المشترك، وجودة الاستشهادات المرجعية، والسمعة الأكاديمية للجامعة في مجالات العلوم البينية.

