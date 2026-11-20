أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاعلاً واسعاً خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين، بعدما واجه سؤالاً غير متوقع بشأن طبيعة علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما إذا كان الأخير قد وصفه يوماً بأنه صديقه.

وبحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم»، لم يتمكن زيلينسكي من تقديم إجابة حاسمة عن سؤال أحد الصحفيين، الذي استفسر عما إذا كان ترامب قد وصفه بالصديق، ليرد قائلاً: «أعتقد ذلك، لكن المشكلة أنني لا أتذكر.. لقد قال أشياء كثيرة».

وأضاف الرئيس الأوكراني أن ترامب وصفه بأمور مختلفة ومتباينة، بعضها كان إيجابياً، في إجابة أثارت ضحكات الصحفيين الحاضرين، بينما بدا زيلينسكي مبتسماً خلال الموقف.

ترامب يصف بوتين بالصديق

وجاء هذا الموقف بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه صديقه، وذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة شنتشن الصينية، على هامش القمة الثلاثية التي ضمت أيضاً الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأثارت تصريحات ترامب اهتماماً واسعاً، خصوصاً في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتباين في مواقف الرئيس الأمريكي تجاه كل من موسكو وكييف.

اجتماع أوروبي لدعم أوكرانيا

وتزامن الموقف مع اجتماع قادة أوروبيين في برلين ضمن ما يعرف باسم «تحالف الراغبين»، بمشاركة قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا، إلى جانب مسؤولين من حلف شمال الأطلسي ومبعوثين أمريكيين.

وأكد المشاركون أهمية استمرار دعم أوكرانيا، وشددوا على ضرورة مشاركة أوروبا في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل الحرب، محذرين من التوصل إلى اتفاقات بشأن أوكرانيا دون إشراكها وحلفائها الأوروبيين.

وتعكس الواقعة حجم الاهتمام الأوروبي والأوكراني بتصريحات ترامب بشأن علاقاته مع موسكو، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية بحثاً عن تسوية للحرب.