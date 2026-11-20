تتصاعد حدة التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، في ظل تحذيرات روسية من استعداد الحلف لاحتمال الدخول في مواجهة عسكرية مع موسكو، وسط استمرار الخلافات السياسية والعسكرية بين الجانبين وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في أوروبا.

وتعكس هذه التحذيرات حجم القلق الروسي من التحركات العسكرية الغربية، التي تنظر إليها موسكو باعتبارها تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الطرفين واحدة من أكثر مراحلها توترًا منذ عقود.

اتهامات روسية بتحركات عسكرية غربية

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية روسية، فإن موسكو ترى أن دولًا أوروبية أعضاء في حلف الناتو تعمل على رفع جاهزيتها العسكرية، وتوسيع قدراتها الدفاعية والإنتاج العسكري، إلى جانب بحث إرسال قوات إلى أوكرانيا، وهي خطوات تعتبرها روسيا تمهيدًا لاحتمال مواجهة مباشرة.

وفي هذا السياق، حذر المبعوث الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، من أن التحركات العسكرية الغربية قد تقود إلى صدام مباشر بين روسيا والحلف، معتبرًا أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعزيز الوجود العسكري للناتو بالقرب من حدودها.

هل تقترب أوروبا من مواجهة عسكرية شاملة؟

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد المخاوف الأوروبية من تداعيات استمرار العمليات العسكرية، فضلًا عن الخلافات بشأن مستقبل أوكرانيا وترتيبات الأمن الأوروبي.

وفي المقابل، يؤكد حلف الناتو أن طبيعته دفاعية، وأن تعزيز قدراته العسكرية يأتي في إطار حماية أراضي الدول الأعضاء وردع أي تهديد محتمل.

وتبقى المخاوف قائمة من أن يؤدي استمرار التصعيد وتبادل الاتهامات والتحركات العسكرية إلى زيادة احتمالات سوء التقدير، بما قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع تتجاوز حدود الحرب في أوكرانيا.