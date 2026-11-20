حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإلتقاء بعدد من المواطنين بمنطقة صحارى والإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم فى مختلف قطاعات العمل العام ، موجهاً المسئولين بالجهات المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب ، والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مع متابعة الإجراءات المتخذة بشأنها لضمان تحقيق الإستجابة المطلوبة .

وفى ضوء حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم بمختلف القطاعات ، أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد صحارى الكبير ، بحضور السفير أشرف موسى نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم ، والمهندس خالد الحسينى رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، إلى جانب القيادات العسكرية والأكاديمية والتنفيذية والدينية بالمحافظة .

جهود متنوعة

خطبة الجمعة تتناول حقوق الطفل فى الإسلام

وتناولت خطبة الجمعة ، التى ألقاها الشيخ عبد الله عرجون مدير عام المساجد بمديرية الأوقاف، موضوع " حقوق الطفل فى الإسلام " ، إلى جانب التأكيد على قيمة التنشئة السليمة للطفل بما يسهم فى ترسيخ القيم الإيجابية .

يأتى ذلك فى إطار نهج محافظة أسوان لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ، والتعامل الجاد مع مطالبهم بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الإستجابة الفاعلة لإحتياجاتهم.