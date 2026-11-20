يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويخوض الزمالك اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة، بعدما استأنف تدريباته الجماعية على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون.

تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الجونة

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأربعاء الماضي، عقب خوض مباراة ودية أمام البنك الأهلي، انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد، سجلهما أحمد شريف وناصر منسي.

واستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس، وشهد المران انتظام عدد من اللاعبين الدوليين، وهم المهدي سليمان ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح ومحمد شحاتة، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في مواجهتي مالاوي.

كما واصل الجهاز الفني العمل على الجوانب البدنية والفنية والخططية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل مواجهة الجونة.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الجونة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات البطولة.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة.