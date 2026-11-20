أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الروماني في موسكو إلى مقر الوزارة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن تصرفات رومانيا العدائية تجاه روسيا لن تمر دون رد وستكون لها عواقب سلبية طويلة الأمد على من بادروا بها.

وشددت الخارجية على أن تسييس رومانيا لمسألة مشاركة الرياضيين الروس في المنافسات الدولية أمر غير مقبول على الإطلاق.

وفي سياق آخر ؛ أكدت وزارة الخارجية الروسية أن اعتراف شركة هولندية باستخدام أسلحتها في الهجوم على جسر القرم يعد بمثابة فضح ذاتي لتورطها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : دعم هولندا المتهور لكييف على حساب معالجة مشكلاتها الداخلية يمثل تصعيدا إضافيا في مسار التوتر.