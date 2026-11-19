أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تنظر إلى فرض قيود إضافية على دخول المواطنين الروس إلى فنلندا بوصفه تمييزًا صارخًا على أساس الجنسية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -:"تم التأكيد على أن جميع خطوات فنلندا التصادمية مرصودة بدقة من قبلنا، وستؤخذ بلا شك في الاعتبار عند مواصلة بناء التعاون الثنائي مع هذا البلد".

ويأتي هذا التصريح لوزارة الخارجية الروسية عقب استدعاء القائمة بالأعمال المؤقتة لجمهورية فنلندا، لدى موسكو، ماريت كيتانين، اليوم، لتسليمها احتجاجاً شديد اللهجة.

وكانت الحكومة الفنلندية قد شددت قيودها على دخول المواطنين الروس اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري، لتشمل الرياضيين المحترفين حتى أولئك الذين يشاركون تحت العلم المحايد.