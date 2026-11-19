تستهدف الدولة تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باعتبارها من أكبر المشروعات من نوعها في المنطقة، ضمن استراتيجية وطنية للطاقة تقوم على الاستدامة والتنوع والمرونة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى استمرار جهود جذب الاستثمارات وإتاحة فرص جديدة أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA)، أن تحديث الاستراتيجية يستهدف رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من 42% بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن إجمالي القدرات الحالية للطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة القومية بلغ 10.5 جيجاوات.

وأشار إلى أن الخطط التنفيذية تتضمن إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، بالتوازي مع تطوير الشبكة القومية وتحويلها إلى شبكة ذكية، والتوسع في استخدام بطاريات تخزين الطاقة لدعم استقرار التغذية الكهربائية.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمارات، من خلال نماذج متعددة لمشاركة القطاع الخاص، تشمل منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبيع المباشر للكهرباء بين الشركات (P2P)، مع تبسيط إجراءات التراخيص والربط بالشبكة.

وتطرق عصمت إلى مبادرة «شمس الصناعة» لتشجيع المصانع على استخدام الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب استغلال أسطح المباني الحكومية والخاصة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وأكد استمرار العمل على تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية لشركات الكهرباء وتقليل الفقد وترشيد النفقات، مشيرًا إلى طموح مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، من خلال مشروعات الربط مع السودان وليبيا والأردن، والربط المرتقب مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، إلى جانب دراسة الربط مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا لتصدير الطاقة المتجددة.