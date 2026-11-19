لفتت إطلالة مريم أوزرلي الأنظار بتصميم يجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات الأنثوية الجذابة، حيث ظهرت بفستان أسود طويل تزينه نقوش الورود الملونة، في اختيار يعكس ذوقًا مميزًا يمزج بين حيوية الألوان ورقي اللون الأسود.

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي

اختارت مريم أوزرلي فستانًا طويلًا باللون الأسود، جاء مزينًا بطبعات زهرية غنية بألوان الوردي والأصفر والأزرق والأحمر والأخضر، مع توزيع متنوع للورود على الأكمام والصدر وأطراف التنورة، ما منح التصميم طابعًا رومانسيًا مستوحى من أجواء الطبيعة والحدائق المزهرة.

وجاء الفستان بأكمام طويلة وياقة كلاسيكية مع فتحة أزرار أمامية، بينما تميز الجزء العلوي بتصميم محدد للقوام، مع حزام عند الخصر أبرز تناسق التصميم ومنحه مزيدًا من الأناقة والأنوثة.

أما التنورة فجاءت بقصة واسعة نسبيًا وانسيابية بطول ميدي مائل إلى الطويل، مع استمرار النقوش الزهرية على أطرافها، لتبدو الإطلالة متوازنة بين بساطة الخلفية السوداء وثراء التفاصيل الملونة.

مريم أوزرلي

مريم أوزرلي تكمل أناقتها بلمسات كلاسيكية

وفيما يتعلق بتنسيق الإطلالة، اعتمدت مريم أوزرلي تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، واختارت حذاءً أسود كلاسيكيًا مدبب المقدمة بكعب عالٍ، ليكمل الطابع الأنيق للفستان دون تشتيت الانتباه عن تفاصيله.

كما حافظت على بساطة الإكسسوارات، وهو اختيار موفق أتاح للنقوش الزهرية أن تكون العنصر الأبرز في الإطلالة.

مريم أوزرلي

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وتعكس هذه الإطلالة جاذبية الفساتين ذات الطبعات الزهرية، خاصة عندما تأتي على خلفية سوداء تمنح الألوان مزيدًا من الوضوح والحيوية. كما أن الجمع بين الأكمام الطويلة والياقة الكلاسيكية والخصر المحدد يجعل التصميم مناسبًا لمحبات الإطلالات الأنثوية التي تجمع بين الاحتشام والعصرية.

وبهذه التفاصيل، تقدم الإطلالة نموذجًا لافتًا لكيفية تنسيق الفساتين المزخرفة بالورود، مع الاعتماد على الأحذية الكلاسيكية وتسريحات الشعر الناعمة للحصول على مظهر متكامل يجمع بين الرقي والبساطة.

مريم أوزرلي