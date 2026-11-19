شهدت القاهرة سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي جمعت الأطراف المعنية بالإعداد لدورة الألعاب الأفريقية الرابعة عشرة – القاهرة 2027، بمشاركة الاتحاد الأفريقي، واتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية (الأوكسا)، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، واللجنة المنظمة المحلية.

وجاءت هذه الاجتماعات بقيادة اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية (الأوكسا)، وفريق العمل الفني الدكتور عماد البناني الامين العام والدكتورة ندا مشعل المدير التنفيذي بسملة ياسر في مصر وبمشاركة واسعة من 25 كونفدرالية رياضية أفريقية، حيث عكست حجم الجهود الفنية التي تبذلها الأوكسا بالتعاون مع الكونفدراليات الأعضاء، وحرص الجميع على توحيد الرؤى وتنسيق الجهود من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي القاري الكبير

أعمال فنية

وتناولت الاجتماعات استعراض ما تم إنجازه من أعمال فنية، وفي مقدمتها إعداد الأدلة واللوائح الفنية، وتحديد متطلبات المنافسات، والاشتراطات والمواصفات الفنية والتنظيمية الخاصة بكل رياضة، إلى جانب استكمال وتحديث البيانات والمعلومات الفنية اللازمة، بما يسهم في تهيئة جميع المتطلبات لضمان تنظيم الدورة على أعلى مستوى.

شريك فني قاري لدورة الألعاب الأفريقية

وقد عكست المشاركة الفاعلة للكونفدراليات الرياضية الأفريقية المكانة المحورية للأوكسا ودورها الأصيل كشريك فني قاري لدورة الألعاب الأفريقية، كما أكدت أهمية العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الأوكسا والكونفدراليات الأعضاء وكافة الجهات المعنية، بما يخدم مصالح الرياضة الأفريقية، ويعزز التعاون والتكامل بين مؤسساتها، ويرتقي بالمستوى الفني والتنظيمي للمنافسات.

تواصل الأوكسا، جنبًا إلى جنب مع شركائها والكونفدراليات الرياضية الأفريقية، العمل من أجل دورة ناجحة تليق بمكانة مصر وأفريقيا، ونحو مزيد من النجاح والتميز لدورات الألعاب الأفريقية القادمة.