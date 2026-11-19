أعلن الدفاع المدني السعودي، تعرض أحد أبراج المركز المالي في مدينة الرياض لهجوم إرهابي من قبل الميليشيا الحوثية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال الدفاع المدني السعودي، إن الهجوم الإرهابي لم يسفر عن أضرار مادية أو إصابات.

وفي وقت سابق، أعلن المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمَّر 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.