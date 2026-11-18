أعلنت القوات المسلحة اليمنية، التصدي لهجوم شنته ميليشيا الحوثي في منطقة الأقروض جنوب مدينة تعز، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت القوات المسلحة اليمنية:" الطيران الحربي استهدف تعزيزات ومعدات قتالية ووسائل نقل ذخائر تابعة للميليشيا في مختلف جبهات تعز".

وفي وقت سابق، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تدهور الأوضاع المتعلقة بالصحة والماء والصرف الصحي في مدينة تعز في اليمن، في ظل استمرار القتال والقيود المفروضة على الوصول الإنساني.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أنه تم تسجيل نحو 5600 إصابة بأمراض منقولة بالمياه والنواقل خلال الأسابيع الأربعة الممتدة من 25 أكتوبر الماضي، ويحذر المسؤولون من أن صعوبة الوصول إلى المستشفيات قد تحول دون معرفة الحجم الحقيقي لتفشي هذه الأمراض.