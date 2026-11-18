حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تدهور الأوضاع المتعلقة بالصحة والماء والصرف الصحي في مدينة تعز في اليمن، في ظل استمرار القتال والقيود المفروضة على الوصول الإنساني.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أنه تم تسجيل نحو 5600 إصابة بأمراض منقولة بالمياه والنواقل خلال الأسابيع الأربعة الممتدة من 25 أكتوبر الماضي، ويحذر المسؤولون من أن صعوبة الوصول إلى المستشفيات قد تحول دون معرفة الحجم الحقيقي لتفشي هذه الأمراض.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "إن الأوضاع على أرض الواقع تزيد خطر انتشار الأمراض، بما في ذلك محدودية جمع النفايات الصلبة والوصول إلى مياه الشرب الآمنة، كما أن إمدادات المياه لا تغطي سوى 8% من احتياجات المدينة، حيث يؤدي شح الوقود إلى تعطيل عمليات الضخ والتوزيع".

وأكد الحاجة الملحة إلى ضمان وصول آمن ومستدام للوقود والأدوية والمياه النظيفة والخدمات الصحية، منوهًاب بأن إغلاق الطرق يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والإنسانية.

وأشار إلى تقارير تفيد بانخفاض حركة الشاحنات إلى تعز بنسبة 80%، وارتفاع تكاليف النقل من عدن بأكثر من 150%، واستغراق الرحلات بين المدينتين 26 ساعة بدلا من 3 ساعات.

ولفت إلى ارتفاع أسعار سلة الغذاء الأساسية بنسبة 75%، بينما قفزت أسعار غاز الطهي بأكثر من 170%.. قائلًا "إن كل هذا يُصعّب على المدنيين وخاصة النازحين والفئات السكانية الأضعف، الحصول على الاحتياجات الأساسية".

وقال "إنه في مناطق أخرى من محافظة تعز، أدى استمرار القتال في منطقة صبر إلى تضرر المنازل، وتدمير سبل العيش والثروة الحيوانية، وتقييد الوصول إلى الأسواق والخدمات الصحية". وأضاف "أنه رغم هذه التحديات، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها دعم المحتاجين للمساعدة"، منوهًا بأنه بمدينة ومحافظة تعز ينسق مكتب "الأوتشا"مع الشركاء في المجال الإنساني توفير المساعدات النقدية والغذائية.

وجدد "فرحان حق" التأكيد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق، واستمرار تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية، ودعم فرق الاستجابة المحلية للوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك تعز.