أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام ضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم دفعه نحو مغامرات جديدة، مشدداً على أن لبنان دفع ما يكفي من الأثمان نتيجة ذلك.

وأوضح سلام أنه بحث هذا الملف خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، اليوم/ الأربعاء/ في قصر بعبدا، حيث أطلعه أيضاً على نتائج زيارته إلى قطر والتقدم المحرز في ملف الكهرباء .

وأشار سلام إلى أن اللقاء كان مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي في المنطقة، وبحث التطورات الراهنة وانعكاساتها على لبنان، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد وإبعادها عن تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أهمية مواصلة العمل على الملفات الاقتصادية والخدماتية، وفي مقدمتها ملف الكهرباء، في ضوء التقدم المحرز خلال زيارته إلى قطر، والجهود المبذولة لمعالجة أزمة الكهرباء وتحسين واقع هذا القطاع.