أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، التي انطلقت في 25 أكتوبر 2026 واستمرت ثلاثة أسابيع، مستهدفة الأطفال من سن 9 أشهر حتى 10 سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، حيث تم تطعيم 20 مليونًا و890 ألفًا و167 طفلًا بنسبة تغطية بلغت 99.1% من إجمالي المستهدف البالغ نحو 21 مليون طفل.

وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود الوطنية والتنسيق الفعال بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى التعاون الإيجابي من الأسر المصرية والدعم والمشاركة الفعالة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وأوضح أن الحملة تجاوزت كونها نشاطًا صحيًا لتصبح نموذجًا للتكاتف والعمل الوطني المشترك الذي ضمن وصول التطعيمات إلى جميع الأطفال المستهدفين.

من جانبه أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه النتائج تجسد نجاح منظومة التخطيط والإعداد والتنفيذ والمتابعة والتكامل بين مستويات المنظومة الصحية كافة، إلى جانب الجهود المكثفة التي بذلتها الفرق الطبية والإدارية بجميع المحافظات.

وأشار إلى أن الحملة نُفذت عبر منظومة متكاملة ضمت الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية والمدارس والحضانات، والفرق المتحركة التي انتشرت في المساجد والكنائس ودور الرعاية والنوادي ومراكز الشباب وغيرها من المواقع المجتمعية، بما ساهم في تيسير حصول الأطفال على الخدمة.

توفير 22 مليون جرعة

وأضاف المتحدث الرسمي أن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة تولى مسؤولية الإعداد والتخطيط لمدة ستة أشهر قبل انطلاق الحملة، لتوفير 22 مليون جرعة تطعيمية والسرنجات وصناديق الأمان والمستلزمات اللازمة، إلى جانب تدريب وتجهيز الفرق الطبية ووضع آليات المتابعة والإشراف، لافتًا إلى مشاركة 77 ألفًا و611 من الأطقم الطبية والإدارية وفرق العمل المعاونة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة حرص الوزارة على ضمان جودة التنفيذ والتحقق من الوصول الفعلي إلى الأطفال المستهدفين من خلال منظومة متابعة وتقييم ميداني مستقلة، تولت المرور على مواقع تقديم الخدمة ومراجعة معدلات التغطية.

ولفت إلى أن نتائج التقييم الميداني أظهرت حتى الآن تحقيق نسبة تغطية بلغت 98%، مؤكدًا أن انتهاء الفترة الرئيسية للحملة لا يعني توقف الخدمة، حيث تستمر الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية في استقبال الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم أو تم تأجيل تطعيمهم لأي سبب.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها لتعزيز برامج التطعيمات الروتينية ورفع مستويات المناعة المجتمعية والحفاظ على الإنجازات الوطنية في مكافحة الحصبة والحصبة الألمانية، بما يضمن حماية صحة الأطفال وسلامة الأجيال القادمة.