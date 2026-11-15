تعرف على آخر ما تم بحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بدمياط

ترأس الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، الاجتماع الختامي لحملة التطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك بحضور الدكتورة أماني القرش وكيل المديرية للطب الوقائي، ومحمد الطوخي مشرف وزارة الصحة بالحملة، والدكتور زهدي السيد القائم بأعمال الطب الوقائي، والدكتور مجدي النجار مدير إدارة الأمراض المعدية، والدكتورة سهام المتولي مدير التطعيمات بالمديرية، إلى جانب مديري الإدارات الصحية ومشرفي الحملة بالمديرية والإدارات الصحية.

وخلال الاجتماع، أعرب مشرف وزارة الصحة عن خالص شكره وتقديره لفرق العمل بالإدارات الصحية وفرق الإشراف، مشيدًا بالأداء المتميز والجهود المبذولة في الإعداد الجيد للحملة وتنفيذها على الوجه الأمثل.

كما أعرب وكيل الوزارة عن تقديره وامتنانه لجميع الفرق المشاركة بالحملة، مثمنًا ما بذلوه من جهود مخلصة وانتشار ميداني متميز للوصول إلى الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة، فيما وجهت وكيلة المديرية للطب الوقائي الشكر والتقدير لجميع الفرق العاملة وفرق الإشراف على ما قدموه من أداء متميز وتعاون مثمر.

وقد عكست الحملة نجاحًا متميزًا من خلال تكاتف وتعاون جميع الفرق الطبية والإشرافية، وانتشارها بمختلف أنحاء المحافظة، للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وتقديم خدمة التطعيم بكفاءة وتميز.

واستهدفت الحملة تطعيم الأطفال من عمر تسعة أشهر وحتى عشر سنوات، من خلال فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، إلى جانب الفرق المتحركة التي انتشرت بالمدارس والحضانات على مستوى المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن الفرق الطبية مستمرة في تقديم خدمة التطعيم من خلال النقاط الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، لإتاحة الفرصة أمام الأطفال الذين تخلفوا عن التطعيم خلال فترة الحملة لأي عذر، حرصًا على استكمال تطعيمهم وحمايتهم من المرض.

وتؤكد مديرية الشؤون الصحية بدمياط استمرار جهودها في دعم منظومة التطعيمات والوصول بالخدمات الوقائية إلى جميع المواطنين، حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا في جميع أنحاء المحافظة.