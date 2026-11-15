إنجلترا تتقدم على إسبانيا 1\0 في الشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية

تقدم منتخب إنجلترا على نظيره إسبانيا، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

جاء هدف منتخب إنجلترا عن طريق هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بوبيل، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريا.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، فابيان رويز، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: لامين يامال، أليكس باينا، ميكيل أويارزابال.

تشكيل منتخب إنجلترا:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: بن وايت – جاريل كوينساه – إزري كونسا – هال

خط الوسط: ديكلان رايس – جود بيلينجهام – إيليوت أندرسون

خط الهجوم: مورجان روجرز – هاري كين – أنتوني جوردون.