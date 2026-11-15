رودري يقترب من العودة إلى برشلونة أمام أتليتكو مدريد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب رودري لاعب فريق برشلونة الإسباني من اللحاق بمواجهة أتليتكو مدريد في بداية ديسمبر المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأكدت التقارير أن اللاعب نفذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل مميز وبات قريبا من اللحاق بلقاء أتليتكو مدريد، بعدما كانت المؤشرات تؤكد غيابه لفترة أطول.

كان رودري قد انضم لصفوف فريق برشلونة بداية الموسم الجاري قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويضع الجهاز الفني لفريق برشلونة آمالا كبيرة على رودري وثقة في الموسم الجاري لقيادة الفريق لتحقيق الانتصارات والبطولات.