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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يدرس 5 سيناريوهات لحسم مستقبل تير شتيجن بعد إعارته إلى أياكس

تير شتيجن
تير شتيجن
أ ش أ

يدرس نادي برشلونة الإسباني عدة خيارات لحسم مستقبل حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، المعار حاليًا إلى أياكس أمستردام الهولندي، في ظل استمرار الغموض بشأن مصيره مع الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الأحد، أن تير شتيجن يقدم موسمًا جيدًا مع أياكس، لكنه سيكون مطالبًا بالعودة إلى برشلونة في يونيو 2027، مع تبقي عام واحد في عقده، وهو ما يدفع الإدارة الرياضية للنادي إلى دراسة خمسة سيناريوهات للتعامل مع مستقبله.

وتتمثل الخيارات المطروحة في الإبقاء على الحارس ضمن صفوف الفريق، أو تجديد إعارته لنادٍ آخر، أو تمديد عقده قبل إعارته مجددًا، أو بيعه بشكل نهائي، أو التوصل إلى اتفاق لإنهاء عقده بالتراضي.

ويبدو استمرار الحارس الألماني مع برشلونة أمرًا معقدًا، بعدما نجح خوان جارسيا في فرض نفسه حارسًا أساسيًا للفريق، إلى جانب وجود ليفاكوفيتش ضمن خطط النادي.

كما أن تير شتيجن، البالغ من العمر 34 عامًا، يبحث عن فرصة للمشاركة بانتظام، ولا يفكر في قبول دور الحارس البديل خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد البيع الحل الأكثر فائدة لبرشلونة من الناحية المالية، إذ سيسمح للنادي بالحصول على مقابل مادي نظير رحيل اللاعب، إلى جانب التخلص من راتبه المرتفع، الذي يقترب من 20 مليون يورو إجماليًا سنويًا.

لكن العثور على نادٍ مستعد لتحمل هذه الأعباء المالية لن يكون أمرًا سهلًا، وهو ما يجعل خيار إنهاء العقد بالتراضي أحد البدائل المهمة أمام إدارة برشلونة.

وسيكون على النادي الكتالوني التوصل إلى اتفاق مالي مع الحارس لتسهيل رحيله، فيما ستلعب المستويات التي سيقدمها خلال الأشهر المقبلة مع أياكس دورًا حاسمًا في تحديد وجهته المقبلة وإمكانية انتقاله إلى نادٍ جديد.

نادي برشلونة الإسباني مارك أندريه أياكس أمستردام الهولندي

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