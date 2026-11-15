تواصل شانجان الصينية تعزيز وجودها في سوق السيارات السعودي من خلال طرازات متنوعة ضمن العائلة الرياضية، ومنها سيارة شانجان UNI-K موديل 2026.

أبعاد شانجان UNI-K

تعتمد شانجان UNI-K الجديدة على أبعاد خارجية تعكس حجمها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إذ يبلغ طولها الإجمالي 4,865 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,948 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,690 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,890 مم.

وتأتي السيارة مزودة بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى مصابيح إضاءة نهارية، بينما ترتكز على عجلات رياضية بقياس 21 بوصة في الأمام والخلف، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,930 كجم.

شانجان UNI-K

محرك تيربو رباعي الأسطوانات بقوة 233 حصانًا

تعتمد شانجان UNI-K موديل 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن توربيني، ويولد قوة تصل إلى 233 حصانًا، مع أقصى عزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل بالتكامل مع نظام الدفع الكلي AWD لتوزيع القوة على العجلات الأربع، وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 8 ثوانٍ.

شانجان UNI-K

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 200 كم في الساعة، أما فيما يتعلق بمعدلات استهلاك الوقود، فتسجل السيارة متوسطًا يصل إلى 12.9 كم لكل لتر، مع خزان وقود تبلغ سعته 70 لترًا، وتعتمد UNI-K على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين دون العمل بنظام هجين.

تجهيزات شانجان UNI-K

يأتي مقعد السائق بإمكانية التعديل الكهربائي في 8 وضعيات، مع خاصيتي التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى ذاكرة لحفظ إعدادات الجلوس، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، إلى جانب نظام للإضاءة المحيطية داخل المقصورة، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

كما تتوفر كاميرا للمساعدة أثناء الاصطفاف، بالإضافة إلى حساسات ركن، وبشاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية عبر تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام ملاحة مدمج.

شانجان UNI-K

وتضم المقصورة أيضًا شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، مع شاشتين إضافيتين بقياسي 9.2 و3.5 بوصة، وتعتمد السيارة على نظام صوتي يضم 12 سماعة، مع حزمة من تقنيات المكابح التقدمة وأنظمة المساعدة.

سعر شانجان UNI-K موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار شانجان UNI-K موديل 2026 في السوق السعودي من 141,335 ريال سعودي.