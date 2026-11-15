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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الصحة" تعتمد 5 منشآت جديدة للرعاية الأولية بإجمالي 258 منشأة خارج منظومة التأمين الشامل

"الصحة"
"الصحة"
أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول 5 منشآت للرعاية الصحية الأولية على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ليرتفع إجمالي المنشآت المعتمدة إلى 258 منشأة خارج محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أنه تم تجديد الاعتماد لـ14 منشأة أخرى، ليصل إجمالي المنشآت التي جُدد اعتمادها إلى 76 منشأة، بما يعكس استمرار جهود الوزارة في الحفاظ على جودة الخدمات وضمان استدامة معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأكد أن التوسع في الاعتماد وتجديده يُعد أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الاعتماد لا يقتصر على استيفاء معايير فنية، بل يعكس التزام المنشآت بتطبيق منظومة متكاملة تضمن جودة الخدمات وسلامة المرضى وتحسين تجربة المواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن هذه الجهود تمثل استثمارًا مباشرًا في تطوير البنية المؤسسية لمنشآت الرعاية الأولية وتجهيزها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر رفع كفاءة الأداء وتطوير نظم العمل وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة.

وأكد استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والإداري للمنشآت بالتنسيق مع الهيئة والقطاعات المعنية لتسريع وتيرة التأهيل والاعتماد، مع الحفاظ على استمرارية تطبيق معايير الجودة وعدم اقتصار الجهود على الحصول على الاعتماد فقط.

وتوزعت المنشآت الحاصلة على تجديد الاعتماد (14 منشأة) على 6 محافظات: الدقهلية (وحدة طب أسرة أوليلة، ووحدة طب أسرة كفر الدبوسي، ووحدة طب أسرة ميت فارس)، والجيزة (وحدة طب أسرة الأقواز، ووحدة طب أسرة غمازة الكبرى، ووحدة طب أسرة كفر قنديل)، والمنوفية (وحدة طب أسرة سلامون قبلي)، والشرقية (وحدة طب أسرة كفر عوض الله حجازي، ومركز طب أسرة قهبونة، ووحدة طب أسرة المهدية)، والفيوم (وحدة طب أسرة سرسنا، ووحدة طب أسرة جبلة، ووحدة طب أسرة مطول)، والمنيا (وحدة طب أسرة مهدية).

أما المنشآت الحاصلة على الاعتماد لأول مرة فبلغت 5 منشآت جميعها بمحافظة الفيوم: مركز طب أسرة كيمان فارس، ووحدة طب أسرة المحمودية، ومركز طب أسرة منشأة عبدالمجيد، ومركز طب أسرة الريان، ووحدة طب أسرة المشرك قبلي.

وزارة الصحة والسكان الرقابة الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل

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