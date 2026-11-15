استطلاع: أكثر من 63% من اليابانيين لا يتوقعون تأثيرًا كبيرًا لخفض ضريبة الاستهلاك على تخفيف تكاليف المعيشة

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "كيودو نيوز" اليابانية أن أكثر من 63% من المشاركين لا يعتقدون أن الخفض المرتقب لضريبة الاستهلاك، الذي تدفع به رئيسة الحكومة ساناي تاكاييتشي، سيساعدهم على مواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، متوقعين أن يكون تأثيره محدودًا.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي بثته "كيودو" اليوم الأحد أن هذه النسبة تقابلها 30.9% من المشاركين يتوقعون أن يكون للخفض تأثير كبير، في ظل خطة تقضي بتقليص ضريبة الاستهلاك المفروضة على الأغذية من 8% إلى 1% لمدة عامين.

وفي المقابل، كشف الاستطلاع، الذي أُجري على مدار يومين وانتهى اليوم، أن 68.6% من المشاركين يشعرون بالقلق، بدرجات متفاوتة، إزاء التداعيات السلبية المحتملة لخفض الضريبة على الأوضاع المالية للبلاد، التي تعاني بالفعل من ضغوط مالية متزايدة.

ويواصل البرلمان الياباني مناقشاته بشأن مشروع قانون لتنفيذ الخفض الضريبي، إلى جانب إطلاق برنامج لتقديم مساعدات نقدية للمواطنين، ترتبط قيمة الاستحقاق فيه بمستويات الدخل.