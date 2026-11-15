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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رمضان أبو العلا: اكتشاف حقل مينا غرب المتوسط يضيف 160 مليون قدم مكعب يوميا

د. رمضان أبو العلا: اكتشاف حقل مينا غرب المتوسط يضيف 160 مليون قدم مكعب يوميًا للإنتاج المصري
د. رمضان أبو العلا: اكتشاف حقل مينا غرب المتوسط يضيف 160 مليون قدم مكعب يوميًا للإنتاج المصري
شيماء جمال

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الإعلان عن بدء الإنتاج من حقل مينا غرب البحر المتوسط يمثل إضافة مهمة للإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، موضحًا أن الحقل يضيف نحو 160 مليون قدم مكعب يوميًا.

وأضاف خلال برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، إن الإعلان عن أي اكتشاف جديد يسعد المصريين، خاصة أن هذه الاكتشافات تأتي نتيجة أعمال الحفر ضمن مشروعات التنمية التي تنفذها وزارة البترول بالتعاون مع الشركات الدولية، وتسهم في زيادة معدلات الإنتاج.

وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي تساعد على تقليل أعباء الاستيراد، لافتًا إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي ارتفعت من 560 مليون دولار إلى 1650 مليون دولار شهريًا، بسبب الصراع الإيراني الأمريكي، الذي تسبب في اندلاع ثاني أكبر أزمة طاقة في التاريخ تعرض لها العالم.

وأشار إلى أن مصر تستهلك نحو 6 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا، بينما يبلغ إنتاجها نحو 4 مليارات قدم مكعب، بما يعني وجود فجوة تصل إلى ملياري قدم مكعب يوميًا، مؤكدًا أهمية أي زيادة في الإنتاج المحلي لتقليل هذه الفجوة وخفض فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن حقل ظهر كان في فترة سابقة يغطي الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، بل كان الإنتاج يزيد على الاحتياجات المحلية، بما سمح لمصر بتصدير الغاز الطبيعي.

حقل مينا غرب المتوسط الغاز الطبيعي الطاقة إيران أمريكا

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