رئيس الوزراء: توصيل الغاز الطبيعي لـ 16.2 مليون وحدة سكنية.. ونستهدف تغطية احتياجات الدولة المستقبلية خلال 3 سنوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة نجحت في إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وأشار مدبولي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، إلى ارتفاع عدد الوحدات المستفيدة من خدمة الغاز من 2.2 مليون وحدة تاريخياً إلى 16.2 مليون وحدة حالياً، مع التركيز على إيصال الخدمة للريف المصري والمناطق النائية.

وأوضح أنه تم تنفيذ نحو 1700 كيلومتر من شبكات نقل الغاز الجديدة، معرباً عن أمله في أن تصل الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة إلى نسب تغطية متقدمة لاحتياجاتها المستقبلية من البترول والغاز بفضل المشروعات القومية المستمرة واكتشافات كحقل "ظهر".