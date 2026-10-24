مدبولي: توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية حتى يونيو 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف إضافة 3.2 مليون وحدة سكنية إلى منظومة توصيل الغاز الطبيعي حتى يونيو 2030.

تنفيذ مشروعات لترشيد استهلاك الكهرباء

وأوضح مدبولي أن التوجهات الحكومية تتضمن تنفيذ مشروعات لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تغطية تكاليفها من الوفورات المحققة في فواتير الكهرباء، دون تحميل المستفيدين أعباء مالية إضافية، على أن يتم السداد من الوفورات الشهرية المتوقعة.

وأشار إلى أن هذه الآلية تستهدف تمويل المشروعات من خلال ما تحققه من خفض في الاستهلاك، بما يتيح تنفيذها دون فرض أعباء مالية إضافية على المستفيدين.