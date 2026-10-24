مدبولي: زيادة خدمات مصر الرقمية إلى 300 خدمة قبل يونيو المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف الحكومة استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفق جدول زمني محدد.

زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية»

وأوضح مدبولي أن المستهدف يتضمن زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 إلى 300 خدمة قبل يونيو المقبل، fجانب إتاحة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت بالسعر نفسه.

وأشار رئيس الوزراء إلى التوسع في تطوير تطبيقات وطنية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026.