مدبولي: زيادة تدريجية للحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي وجه بالزيادة التدريجية للحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030.

وقال مدبولي في كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى مصر، :"تحسين دخول أعضاء هيئة التدرييس بالجامعات ووضع خطة تدريجية لمنح حوافز تدريجية للمعلمين بحيث يصل الحد الأدنى للدخل 15 ألف جنيه خلال عامين فقط ".

وتابع مدبولي:" توجيه وزارتي التربية والتعليم والمالية لإطلاق برنامج لتطوير 600 مدرسة فنية وطرح حزم من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص ".

وأكمل مدبولي :" زيادة عدد المدارس اليابانية لـ 500 مدرسة خلال 3 سنوات".