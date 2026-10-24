مدبولي: شغل كان يستغرق 30 سنة قدرنا ننجزه في 12 سنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء:"إحنا ما اشتغلناش في ظروف عادية، من 2014 لـ2023، بنحارب الإرهاب جوه البلد، ومن 2020 هناك صدمات عالمة متتابعة؛ الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة وتداعيات الأمر في السودان علينا، كما أن مصر واجهت خلال الحرب الأمريكية الإيرانية حجمًا هائلًا من الصدمات والمشاكل والتحديات.

وتابع خلال كلمته فى منتدى مصر 2026: "ولكن مع كل ده الحمد لله ثمار التنمية اللي موجودة النهاردة، والشغل اللى كان يستغرق 30 سنة، فخامة الرئيس، وبتوفيق من ربنا قدر إن هو ينجزه في 12 سنة».

وأهدى مدبولى الرئيس السيسي نسخة من كتاب يسجل حجم الشغل الذى نفذه الرئيس في مصر.