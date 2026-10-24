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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: رفع تغطية الصرف الصحي بالريف من 12% إلى 60%.. ونستهدف الوصول لـ 100% عبر «حياة كريمة»

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نفذت مشروعات ضخمة لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، بهدف سد العجز المتراكم في هذه القطاعات وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر

وأوضح مدبولي، خلال احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر، أن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف المصري لم تتجاوز 12% عام 2014، لكنها ارتفعت حاليًا إلى 60% بفضل المشروعات التي نفذتها الدولة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يستهدف الوصول إلى تغطية كاملة بشبكات الصرف الصحي في الريف، بنسبة تصل إلى 100%.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة أنشأت 237 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، لترتفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة المعالجة إلى نحو 19 مليون متر مكعب يوميًا، لافتًا إلى أن التطوير لم يقتصر على زيادة القدرات، بل شمل أيضًا تحديث تقنيات المعالجة.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المحطات القديمة كان يعتمد على المعالجة الأولية، بينما اتجهت الدولة إلى تطوير المنظومة باستخدام تقنيات المعالجة الثنائية المتطورة والثلاثية، بما يسمح بتحسين جودة المياه المعالجة وإعادة استخدامها، في إطار خطة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

دعم منظومة المياه والصرف الصحي

واستعرض رئيس مجلس الوزراء نماذج من محطات المعالجة الكبرى، من بينها محطة الجبل الأسود بطاقة تصل إلى 2.5 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة أبو رواش بطاقة تبلغ 1.6 مليون متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات في دعم منظومة المياه والصرف الصحي.

وشدد مدبولي على أن تطوير البنية الأساسية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، نظرًا إلى ارتباطه المباشر بالإنتاج والصناعة وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على معالجة العجز المتراكم وتوفير قدرات تستوعب الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

الحكومة منتدى مصر رئيس الوزراء

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