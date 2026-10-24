مدبولي: ارتفاع الرقعة الزراعية في مصر إلى 10.5 مليون فدان.. وحققنا الاكتفاء الذاتي من الألبان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الجهود التنموية الكبيرة في مجال الاستصلاح الزراعي والري أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية من 9.1 مليون فدان تاريخياً إلى 10.5 مليون فدان في فترة وجيزة، مع خطة طموحة للوصول إلى 12.5 مليون فدان خلال العامين القادمين مع اكتمال المشروعات العملاقة مثل "الدلتا الجديدة" وتوشكى وشرق العوينات.

وأوضح مدبولي أن هذه المشروعات استثمرت مئات المليارات لحماية الأمن الغذائي للمواطنين في ظل الزيادة السكانية المستمرة ومواجهة تآكل الأراضي القديمة.

وأعلن رئيس الوزراء عن تحقيق مؤشرات إيجابية ملحوظة في ملف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى قفزة الصادرات الزراعية المصرية من 4.3 مليون إلى 9.3 مليون طن.

وأشار إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الألبان مع وجود قدرات تصديرية واعدة للمستقبل، إلى جانب التقدم المستمر في نسب الاكتفاء من اللحوم والدواجن والأسماك عبر مشروعات التوسع الزراعي والحيواني الحديثة.