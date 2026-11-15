كوفبك تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل غرب مينا البحري في مصر بطاقة 160 مليون قدم مكعبة يوميًا

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كوفبك بدء شركتها التابعة “كوفبك مصر المحدودة” إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غرب مينا البحري في مصر بعد ثلاث سنوات فقط من اكتشافه، متوقعة أن يوفر المشروع نحو 160 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا لدعم إمدادات السوق المحلية وتعزيز أمن الطاقة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن كوفبك مصر تملك حصة عاملة بنسبة 40% في هذا الامتياز، بينما تملك شركة شل بصفتها المشغل الحصة المتبقية البالغة 60%، مشيدة بالتعاون الوثيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لتسريع وتيرة إنجاز المشروع وتحقيق قيمة مضافة من موارد الغاز البحرية.

خطوة مهمة لتعظيم العوائد



أكد الرئيس التنفيذي لـ كوفبك، عيسى المراغي، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية بتعزيز المحفظة الدولية واستدامة الإنتاج ودعم النمو طويل الأمد وتعظيم العوائد المالية، عاكسا التزام الشركة بخلق قيمة مستدامة عبر أصولها العالمية.

يذكر أن كوفبك تعد إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتتولى تنفيذ عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في الأسواق الدولية خارج دولة الكويت.