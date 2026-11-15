قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لازم نفرح لبعض.. أحمد شوبير: حسام حسن قدّم إنجازات وإعجازات مع منتخب مصر
تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟
رئيس الموساد يسعى لجر واشنطن للحرب .. والحجة تهديد إيران للمصالح الأمريكية
امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟
إيفان بارتون.. 300 مباراة و7 مواجهات مونديالية قبل اختبار الأهلي وبيراميدز في صراع صدارة الدوري
مبنحبش الحاجة الحلوة تكمل.. أحمد شوبير يعلق على جدل هداف مصر التاريخي
أزمات تحكيمية وقرارات مثيرة.. من هو إيفان بارتون حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟
خلل فني يشل حركة الطيران الأمريكية.. واشنطن تكشف أسباب الفوضى وإلغاء آلاف الرحلات
بدون فيزا أو موبايل.. خدمة جديدة لشحن كارت الكهرباء من المنزل
خطة تحدي الخسارة.. ترامب يستعد لمواجهة الكونجرس باستراتيجية تصدير المشكلات
خطأ شائع عند المسح على الجورب يُبطل الوضوء .. الإفتاء تحذّر منه
سفيرة مصر: الجاليتان المصرية والعربية تترقبان وصول منتخب مصر ومحمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا هاما بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2027 

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2027 

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تعقد امتحانات الثانوية العامة 2027 بنظام : 50% أسئلة اختيار من متعدد + 50% أسئلة مقالية 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا القرار يبدأ تطبيقه بداية من العام الدراسي الحالي 2026 / 2027.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2027

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، موعد امتحانات الثانوية العامة 2027

حيث تقرر رسميا عقد امتحانات الثانوية العامة 2027 الدور الأول من 26 يونيو 2027 حتى 21 يوليو 2027 

ومن جانبه .. قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك امتيازات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2027  ، لن تتكرر  في العام المقبل لدفعة 2028 ، والذي سيتم فيه تطبيق نظام البكالوريا بالتوازي مع الثانوية العامة على طلاب الصف الثالث الثانوي

حيث قال الدكتور تامر شوقي في بيان له : تمثل دفعة الثانوية العامة 2027 الدفعة الأخيرة ، التي يُطبَّق عليها نظام الثانوية العامة بمفرده، وسيتم تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الصف الثالث الثانوي أيضا لأول مرة في العام الدراسي ٢٠٢٧-٢٠٢٨، وتوجد بعض الامتيازات لطلاب الثانوية العامة في العام الحالي، ومنها:

  •  عدم وجود شرط اجتياز ٦٠% من التقييمات لدخول الامتحانات، وهو الشرط الذي سيتم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وهذا يعني إتاحة وقت أكبر للمذاكرة والمراجعة لطلاب العام الدراسي الحالي.
  •  وجود نظام تنسيق موحد يجمع بين جميع طلاب الثانوية العامة هذا العام، بينما سيتم اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٧-٢٠٢٨ تطبيق تنسيق مستقل لكل نظام من النظامين (الثانوية العامة والبكالوريا).
  •  خضوع طلاب الثانوية العامة لقواعد تنسيق واحدة، باعتبارهم حاصلين على شهادة واحدة، دون تقسيمهم بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
  • وجود أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة في العام الحالي أتاح لهم استمرار المعلمين الخصوصيين المتميزين معهم، بينما من المتوقع عدم استمرار هؤلاء المعلمين في العام القادم في ضوء تراجع أعداد الطلاب في الثانوية العامة مقارنة بالبكالوريا.
امتحانات الثانوية العامة 2027 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2027 وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

الاهلي

ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. غياب ثلاثي الفريق بسبب الإصابة

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

لقطة من الفيديو

من خلاف على الحساب إلى اتهامات بازدراء الأديان.. القصة الكاملة لأزمة لي لي فؤاد وخادمتها والقبض عليهما

كامل الوزير

كامل الوزير: استمرار أسرة سائق قطار العياط المتوفى في المسكن الإداري

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

ترشيحاتنا

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد