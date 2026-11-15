لازم نفرح لبعض.. أحمد شوبير: حسام حسن قدّم إنجازات وإعجازات مع منتخب مصر

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن الثنائي حسام حسن ومحمد صلاح، في ظل الجدل الدائر حول لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، مؤكدًا أن كلاهما يستحق التقدير والاحتفاء بما قدمه لكرة القدم المصرية.

تصريحات أحمد شوبير عن حسام حسن ومحمد صلاح

وقال أحمد شوبير، عبر قناة النهار: "ليه منفرحش بحسام حسن ومحمد صلاح؟ ليه ميبقاش عندنا بدل الأسطورة اتنين؟ إحنا ليه مش جدعان مع بعض؟ ليه منفرحش لبعض؟ وعلمت أن رزقي لن يأخذه أحد غيري فاطمئن قلبي، الدنيا أرزاق قسمها الخلاق".

وأضاف: "حسام حسن أسطورة ومحدش يقدر يقول تلت التلات كام، ومع المنتخب أثبت جدارته وقدم إنجازات وإعجازات، ولازم نقوله شكرًا ونكرمه".

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: "إن شاء الله نحتفل هنا بالهدف الدولي رقم 100 لصلاح"، متمنيًا وصول قائد منتخب مصر إلى هذا الإنجاز، في رسالة تؤكد ضرورة الاحتفاء بنجاحات نجوم الكرة المصرية دون التقليل من إنجازات أي منهم.