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أزمات تحكيمية وقرارات مثيرة.. من هو إيفان بارتون حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمات تحكيمية وقرارات مثيرة.. من هو إيفان بارتون حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟

ايفان
ايفان
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

تتجه الأنظار إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، الذي أسندت إليه إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، في ظل مسيرة تحكيمية شهدت محطات بارزة على المستوى الدولي، إلى جانب عدد من الأزمات والانتقادات التي لاحقته خلال السنوات الأخيرة.

ويعد بارتون أحد أبرز الحكام في منطقة أمريكا الوسطى، بعدما نجح في الوصول إلى مراحل متقدمة من البطولات الكبرى، وشارك في إدارة مباريات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يواصل ظهوره في النسخة الأخيرة من المونديال عام 2026.

إيفان بارتون في كأس العالم 2022 و2026

شارك الحكم السلفادوري في إدارة 3 مباريات ببطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، قبل أن يظهر مجددا في مونديال 2026، الذي أدار خلاله 4 مباريات.

وكتب بارتون اسمه في تاريخ التحكيم بمنطقة أمريكا الوسطى، بعدما أصبح أول حكم من المنطقة يتولى إدارة مباراة في الدور نصف النهائي لكأس العالم، عندما قاد مواجهة فرنسا وإسبانيا في نسخة 2026.

كما شهدت مباراة تركيا وباراجواي في دور المجموعات بالبطولة واقعة تحكيمية لافتة، بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب باراجواي ميجيل ألميرون، ليصبح أول لاعب يتعرض للطرد في المونديال بسبب تغطية فمه أثناء مشادة مع أحد لاعبي المنتخب التركي، وفقا للتعديل الجديد على قوانين اللعبة.

أزمات تحكيمية تلاحق إيفان بارتون

ورغم النجاحات التي حققها على المستوى الدولي، لم تخل مسيرة الحكم السلفادوري من الأزمات والانتقادات، إذ واجه اتهامات بالانحياز لصالح منتخب المكسيك، عقب إدارته مواجهة المكسيك وهندوراس في نوفمبر 2023، والتي شهدت جدلا بسبب الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما سجل المنتخب المكسيكي هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسم التأهل بركلات الترجيح.

كما تعرض لانتقادات خلال إدارته مواجهة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في بطولة كأس الدوريات عام 2023، بسبب قرارات تحكيمية أثارت اعتراضات، من بينها عدم إشهار بطاقة صفراء ثانية في وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي فبراير 2025، دخل بارتون دائرة الجدل مجددا، بعدما أصدر الهلال السعودي بيانا انتقد فيه مستوى التحكيم عقب تعادله مع الرياض بنتيجة 1-1 في الدوري السعودي، وطالب بالاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية ذات مستوى وخبرة أكبر، ووصف القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة بأنها مثيرة للريبة.

إيقاف إيفان بارتون مباراتين في 2026

ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، إذ قررت لجنة الحكام بالاتحاد السلفادوري لكرة القدم، في فبراير 2026، إيقاف إيفان بارتون لمدة مباراتين، عقب تقييم أدائه في مباراة الكلاسيكو بين أليانزا وأجويلا.

وجاء القرار على خلفية طرده حارس مرمى أجويلا، جايرو جواردادو، في واقعة أثارت جدلا واسعا، بعدما أظهرت الإعادات أن الحارس لمس الكرة قبل اصطدامه بالمهاجم، وهو ما دفع اللجنة إلى توقيع عقوبة الإيقاف عليه.

وبين المشاركة في أكبر المحافل الكروية العالمية والتعرض لعقوبات وانتقادات بسبب قراراته، يدخل إيفان بارتون مواجهة الأهلي وبيراميدز محملا بسجل تحكيمي حافل بالمحطات البارزة والجدل.

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