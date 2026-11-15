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زكي عبدالفتاح: اتفقنا مع سوازيلاند على اعتماد المباراة دوليًا.. وهدفا محمد صلاح صحيحان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زكي عبدالفتاح: اتفقنا مع سوازيلاند على اعتماد المباراة دوليًا.. وهدفا محمد صلاح صحيحان

صلاح
صلاح
علا محمد

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن هدفي محمد صلاح في مواجهة سوازيلاند يُحتسبان بشكل رسمي ضمن رصيده الدولي، مشيرًا إلى أن المباراة أُقيمت باعتبارها مواجهة دولية ودية معترفًا بها.

وأوضح عبد الفتاح، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الاتفاق مع منتخب سوازيلاند كان واضحًا بشأن اعتماد اللقاء مباراة دولية ودية، وهو ما ترتب عليه احتساب أهدافها بصورة طبيعية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على عدم فهمه لأسباب الجدل المثار حاليًا حول العدد الحقيقي لأهداف محمد صلاح بقميص المنتخب الوطني.

زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق منتخب مصر محمد صلاح سوازيلاند

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