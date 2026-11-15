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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: محمد صلاح في الكرة زي مجدي يعقوب في الطب وزويل في العلم

صلاح
صلاح
علا محمد

أشاد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها محمد صلاح على المستويين الرياضي والجماهيري، مشبهًا قيمته في كرة القدم بقيمة العالمين مجدي يعقوب وأحمد زويل في مجالي الطب والعلوم.

وأوضح “عبد الجليل”، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن محمد صلاح أصبح شخصية عالمية تحظى بتقدير واهتمام كبيرين، مؤكدًا أن شعبيته تجاوزت حدود كرة القدم.

وأضاف أن “الخطيب” أو حسن شحاتة قد لا يتعرف عليهما البعض في الشارع، بينما سيحظى محمد صلاح بالتعرّف عليه من الجميع نظرًا لشهرته العالمية الواسعة.

محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق الأهلي محمد صلاح عبد الجليل

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