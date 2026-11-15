محمد عبدالجليل: محمد صلاح في الكرة زي مجدي يعقوب في الطب وزويل في العلم

أشاد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها محمد صلاح على المستويين الرياضي والجماهيري، مشبهًا قيمته في كرة القدم بقيمة العالمين مجدي يعقوب وأحمد زويل في مجالي الطب والعلوم.

وأوضح “عبد الجليل”، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن محمد صلاح أصبح شخصية عالمية تحظى بتقدير واهتمام كبيرين، مؤكدًا أن شعبيته تجاوزت حدود كرة القدم.

وأضاف أن “الخطيب” أو حسن شحاتة قد لا يتعرف عليهما البعض في الشارع، بينما سيحظى محمد صلاح بالتعرّف عليه من الجميع نظرًا لشهرته العالمية الواسعة.