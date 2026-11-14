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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدء تنفيذ الخطة في 2027.. 5 دول أوروبية تتفق على ترحيل المهاجرين إلى رواندا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تستعد 5 دول أوروبية لإبرام اتفاق مع رواندا لإنشاء مركز خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم واستنفدوا جميع الإجراءات القانونية للبقاء داخل دول التكتل، في خطوة تستهدف تشديد سياسات الهجرة والحد من وجود المهاجرين غير النظاميين.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو»، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الدول المشاركة في الاتفاق هي ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا، ومن المتوقع الإعلان عن المشروع رسميًا يوم الاثنين 16 نوفمبر، خلال مؤتمر دولي للهجرة تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا.

وبحسب التقرير، عقدت الدول الخمس اجتماعات منتظمة للتحضير لإنشاء مراكز ترحيل خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، تستقبل الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية برفض طلبات اللجوء، ولم تعد لديهم أي سبل قانونية للحصول على الإقامة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المركز في رواندا خلال عام 2027، على أن يكون المشروع في مرحلته الأولى تجريبيًا، تمهيدًا لإبرام اتفاقات مماثلة مع دول أخرى، وربما توسيع المبادرة لتشمل أعضاء إضافيين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، الخميس 12 نوفمبر، إن الدول المعنية أصبحت أقرب إلى إنشاء مركز لترحيل المهاجرين خارج أوروبا، مشيرة إلى أن مزيدًا من التفاصيل سيُعلن الأسبوع المقبل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن تستضيف فيينا يومي 16 و17 نوفمبر مؤتمرًا دوليًا للهجرة بمشاركة مسؤولين من 20 دولة، فيما أكد المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مشاركة وزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا.

ويستند المشروع إلى تعديلات حديثة في قواعد الاتحاد الأوروبي تسمح بإنشاء مراكز ترحيل في دول ثالثة، شريطة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن منظمات حقوقية حذرت من احتمالات تعرض المهاجرين لانتهاكات في مراكز تقع خارج نطاق الرقابة الأوروبية المباشرة.

ولا تزال تفاصيل الاتفاق غير محسومة، بما في ذلك جنسيات الأشخاص الذين سيُنقلون إلى المركز، وظروف إقامتهم، والضمانات وآليات الرقابة على أوضاعهم.

ويختلف المشروع المرتقب عن الخطة البريطانية السابقة لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا قبل البت في طلباتهم، والتي اعتبرتها المحكمة العليا البريطانية غير قانونية عام 2023، قبل أن تلغيها حكومة حزب العمال عام 2024.

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