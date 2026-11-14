بالألعاب النارية والأسلحة البيضاء.. القبض على طرفى مشاجرة بالهرم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة باستخدام الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والعصى الخشبية بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 12 الجارى، حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بين طرف أول: 5 أشخاص، وطرف ثان: 4 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك لقيام أحد أفراد الطرف الأول بالجلوس على سيارة ملك أحد أفراد الطرف الثانى قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم باستخدام "أسلحة بيضاء، وعصى خشبية، وألعاب نارية" والتراشق بالزجاجات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وضُبط بحوزتهم الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والعصى الخشبية المستخدمة فى التعدى.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





