قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلفا لـ على ماهر.. مؤمن سليمان يقود التدريب الأول مع سيراميكا كليوباترا
لا مكان للعلاقات الشخصية.. السيد البدوي: معايير جديدة لاختيار قيادات المكتب التنفيذي للوفد
القيادة المركزية الأمريكية: مقاتلات F-16 تواصل دورياتها فوق المياه الإقليمية في الشرق الأوسط
خالد الجندي: لا أحد يبلغ منزلة الصحابة.. لكن يمكن الاقتداء بأعمالهم والتشبه بهم
خالص العزاء والمواساة.. النائب محمد أبو العينين ينعي خال المستشار محمد عمران
أحمد موسى: وزير الأمن الداخلي الأمريكي لم يستبعد فرضية تعرض قطاع الطيران لهجوم سيبراني
خبير سلامة جوية يحذر: توقف الملاحة الأمريكية قد يتكرر في دول أخرى.. ويكشف سر القرار الحاسم لإنقاذ الطائرات
خطة حكومية لتحويل الريف لمراكز إنتاج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحياء القرى المنتجة
إزاي الكلام ده.. أحمد موسى: أكبر دولة في العالم بتقول إنها عندنا أنظمة مراقبة جوية
دموع تختصر حكاية عمر.. سهير جودة تحتفي بتكريم فاروق فلوكس
هل تعرضت الملاحة الجوية الأمريكية لهجوم سيبراني؟.. خبير سلامة جوية يكشف سيناريوهات توقف المطارات
نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالألعاب النارية والأسلحة البيضاء.. القبض على طرفى مشاجرة بالهرم

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة باستخدام الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والعصى الخشبية بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 12 الجارى، حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بين طرف أول: 5 أشخاص، وطرف ثان: 4 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك لقيام أحد أفراد الطرف الأول بالجلوس على سيارة ملك أحد أفراد الطرف الثانى قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم باستخدام "أسلحة بيضاء، وعصى خشبية، وألعاب نارية" والتراشق بالزجاجات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وضُبط بحوزتهم الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والعصى الخشبية المستخدمة فى التعدى.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الأسلحة البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

مؤيدون لجماعة الإخوان

إشادة أمريكية بقرار مصر.. مسعد بولس: تجميد أموال الإخوان يحرمهم من تنفيذ مخططاتهم

ترشيحاتنا

مصر وتركيا

صلاح عبد العاطي: تحركات مصر وتركيا وقطر بالقاهرة تستهدف إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

المجلس القومي للمرأة

نسرين البغدادي: تمكين المرأة مدخل رئيسي لاستقرار الأسرة.. واقتصاد الرعاية يدعم زيادة دخلها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

محلل سياسي يكشف أسباب تصاعد الغضب والاحتجاجات الشعبية في فرنسا

بالصور

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في العرض العالمي الأول لفيلم بنتك بمهرجان القاهرة السينمائي

العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»

طريقة عمل صينية الدجاج بالخضراوات في الفرن.. وجبة شهية وسهلة بمكونات بسيطة

طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار
طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار
طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد