قرار عاجل بشأن شخص متهم بحيازة ألعاب نارية في الجيزة

قررت جهات التحقيق التحفظ على كمية من الألعاب النارية بحوزة أحد الأشخاص وقيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة )، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقرر بتحصله على الألعاب النارية من (مالك مكتبة "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) ، أمكن ضبطه ، وضبط وبحوزته (200 قطعة ألعاب نارية ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.