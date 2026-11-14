إصابة خمسة أشخاص إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بجمصة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اثر نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة أمام أحد الكازينوهات في مدينة جمصة، ووجود مصابين.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة كل من: عبدالفتاح محمد عبدالفتاح شلتوت، 42 عاما ، بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليمنى 10سم.

محمود محمد حجازي السيد أحمد، 28 عاما ، بجرح قطعي بالأنف 7سم وجرح قطعي بالذراع الأيسر 7سم.

معتز عصام حنفي عبدالفضيل، 24 عاما ، بكدمات متفرقة بالجسم.

كما اصيب محمد مجدي محمد صلاح، 25 عاما ، بجرح قطعي بإصبع السبابة باليد اليمنى وجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى 5سم.

محمد الدسوقي صلاح الدسوقي، 23 عاما ، بـ3 جروح قطعية بالرأس 7سم وجرح قطعي بالساعد الأيسر حوالي 10سم وجرح قطعي بإصبع الإبهام باليد اليمنى.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة