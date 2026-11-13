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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استئصال ورم غضروفي خبيث بالفك السفلي لمستشفى شربين بالدقهلية.. التفاصيل الكاملة

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين والجمجمة  بمستشفى شربين  بمحافظة. الدقهلية في إجراء تدخل جراحي دقيق لاستئصال ورم غضروفي خبيث من الدرجة الثانية (Chondrosarcoma – Grade 2) بالفك السفلي، مع إعادة بناء الفك باستخدام شريحة تيتانيوم مخصصة بتقنية التصميم والتصنيع ثلاثي الأبعاد (3D Custom-Made Reconstruction)، في واحدة من الجراحات الدقيقة التي تجمع بين جراحة الأورام المتقدمة والجراحة الترميمية والتخطيط الرقمي.

القصة الكاملة 

وجاء التدخل بعد استكمال الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة، ووضع خطة جراحية دقيقة تضمنت إجراء تخطيط رقمي ثلاثي الأبعاد، والاستعانة بالجانب السليم من الفك السفلي كمرجع تشريحي لإعادة بناء الجانب المصاب، ثم تصميم وتصنيع شريحة تيتانيوم مخصصة تتناسب مع تشريح المريض وتساعد على تحقيق إعادة بناء دقيقة للفك.

وتضمنت الجراحة استئصال الجزء العظمي المصاب بهامش أمان جراحي وصل إلى نحو 2 سم وفقًا للخطة الموضوعة، مع التعامل الدقيق مع الأنسجة الرخوة المحيطة، واستكشاف وحماية الأعصاب وفروع العصب الوجهي السابع، إلى جانب التعامل مع امتداد الورم بالقرب من قاعدة الجمجمة، بما تطلب دقة كبيرة في تنفيذ مراحل الاستئصال.

وعقب استئصال الورم، أجرى الفريق الجراحي إعادة بناء فورية للفك باستخدام شريحة التيتانيوم المصممة خصيصًا للحالة، بما يستهدف استعادة الشكل التشريحي للفك وتحقيق العلاقة الإطباقية والوظيفية.

وقد تكللت الجراحة بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بحالة عامة مستقرة، مع الحفاظ على الوظائف العصبية التي تم استكشافها أثناء الجراحة.

وقاد الفريق الجراحي الدكتور أحمد معتمد عامر، استشاري أول ومدرب معتمد ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين والجمجمة، بمشاركة نواب وأطباء القسم، كما شارك في فريق التخدير الدكتور محمد قنديل، استشاري التخدير، وضم فريق تمريض العمليات لواحظ جمال و منة وليد، تحت إشراف  ربيعة غنيم، رئيس تمريض العمليات،  سعدية محمد، رئيس تمريض القسم، نادية عبد العظيم، رئيس عام تمريض المستشفى.

الدقهليه شريين قسم الفك صخة

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