خلال حفل زفاف عام 2016.. القبض على 3 أشخاص أطلقوا النار فى الهواء بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بإحدى المناطق بأسيوط.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص وآخر "متواجد حالياً خارج البلاد – جار ضبطه" – مقيمون بدائرة مركز شرطة أسيوط) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ابتهاجاً بحفل زفاف أحد أقاربهم خلال عام 2016 بدائرة مركز شرطة أسيوط، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو) وعللوا قيامهم بنشر مقطع الفيديو مؤخراً لترهيب بعض الأشخاص فى القرية محل سكنهم الكائنة بدائرة المركز لخلافات بينهم على ملكية قطعة أرض زراعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.