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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد للمتهمين بإنهاء حياة طالب الأكاديمية العربية في النزهة.. تفاصيل

محكمة
محكمة
مصطفي رجب

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة المتهمين بإنهاء حياة الطالب محمد هاني طالب كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالسجن المؤبد في الواقعة التي شهدتها منطقة النزهة.

مقتل الطالب محمد هاني متأثرًا بإصابات

وتعود تفاصيل القضية إلى 3 مارس 2026، عندما نشبت مشادة بين المجني عليه ورفيقه من جهة، والمتهمين من جهة أخرى، تطورت إلى اعتداء أسفر عن مقتل الطالب محمد هاني متأثرًا بإصاباته.

كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين أحمد. إ، 21 عامًا، وياسين. م، 20 عامًا، وكلاهما طالب بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى محكمة جنايات أول درجة، لاتهامهما بالتورط في واقعة قتل الطالب محمد هاني والاعتداء على رفيقه.

وحملت القضية رقم 2193 لسنة 2026 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 130 لسنة 2026 كلي شرق القاهرة.


تفاصيل أمر الإحالة 

وكشف أمر الإحالة أن الواقعة تعود إلى 3 مارس 2026، حين نشبت مشادة بين المتهم الأول والمجني عليه محمد هاني ورفيقه يوسف. إ، تطورت إلى اعتداء بسلاح أبيض «مطواة».

واتهمت النيابة المتهم الأول بتوجيه طعنة للمجني عليه في صدره، ثم التعدي عليه بعدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا قتله، ما أحدث الإصابات التي أثبتها تقرير الطب الشرعي وأدت إلى وفاته.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم الثاني الاشتراك في الاعتداء، بعدما اتفق مع المتهم الأول على التعدي على المجني عليه ورفيقه، وأمسك بمحمد هاني خلال الاعتداء عليه، وفقًا لما ورد بالتحقيقات، دون أن تتجه إرادته إلى قتله، إلا أن الاعتداء أفضى إلى وفاته.

وأشار أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين بالتعدي على يوسف. إ، إذ سدد له المتهم الثاني عدة ضربات، نتج عنها إصابات أعجزته عن ممارسة أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يومًا.

السجن المؤبد للمتهمين

قضت محكمة شمال القاهرة، بالسجن المؤبد للمتهمين في قضية مقتل الطالب محمد هاني، بعد نظر القضية المحالة إليها من جهات التحقيق، لتنتهي بذلك مرحلة المحاكمة أمام محكمة أول درجة بالحكم الصادر.

المؤبد السجن المؤبد محكمة شمال القاهرة

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